Courrier reçu : la langue anglaise

Je reçois plusieurs mails à propos de ma nouvelle série de vidéos courtes en anglais, contenant des commentaires négatifs dont celui qui suit constitue un excellent échantillon.

… votre décision de vidéos quotidiennes en anglais me met très mal à l’aise car il me semble que ce choix est d’une certaine façon en rupture politique avec vos positions car pour moi c’est une forme d’assujettissement à la langue anglaise porteuse de la pensée néolibérale dominante et au modèle anglo-saxon qu’elle véhicule.

Cela m’a rappelé une anecdote de mon enfance. Je passais mes vacances tous les étés dans la même station balnéaire bretonne, où je retrouvais régulièrement les mêmes amis. Une année, deux de mes cousines hollandaises m’accompagnaient. Un jour, devant mes amis, je me suis adressé à elles dans la langue qui était pour elles comme pour moi notre langue maternelle. Je me souviens du visage bouleversé à cet instant de mes amis français : aucun doute possible, notre conversation dans une langue autre que la leur (dont ils étaient jusque-là certains qu’elle était pour moi comme pour eux, viscéralement la nôtre), constituait à leurs yeux, pas moins que de la haute trahison.