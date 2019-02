Comment a-t-on pu réussir le lavage de cerveau des chiens et des chats ?

Ouvert aux commentaires.

Une autre de mes « interrogations de l’oncle Paul. »

J’ai eu des chiens et des chats essentiellement dans les années 60 et 70. Je les retrouve un demi-siècle plus tard, et ils sont méconnaissables.

Quand je les ai connus, on leur donnait à manger des choses qui ressemblaient de manière plus ou moins fidèle à ce qu’ils auraient trouvé livrés à eux-mêmes dans la nature. Maintenant on leur sert des granulés pompeusement qualifiés de « croquettes » sur l’emballage en couleurs.

Et ils aiment ça, les bougres ! au point de faire la gueule quand je leur donne ce que les chats et les chiens mangeaient de bon appétit de mon temps.

D’où ma question : comment a-t-on pu leur laver le cerveau à tel point qu’ils préfèrent aujourd’hui du gravier à de la barbaque ?