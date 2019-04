Le mouvement Place Publique existe-t-il toujours ? Appel à informations

Ouvert aux témoignages.

Le mouvement Place Publique existe-t-il toujours ?

Vous êtes nombreux à me poser la question en raison du silence actuel. Je vous rappelle qu’une présentation de la liste pour les élections européennes et un appel au vote sur cette liste auraient dû avoir lieu dimanche 14 avril. Un message publié à 22h22 ce jour-là a annoncé un report de la publication et du vote, sans indication de nouvelle date. Le site Place Publique n’a pas été modifié depuis. La dernière activité sur le compte Twitter date du lundi 15 et il s’agissait alors d’un hommage aux pompiers ayant combattu l’incendie de Notre-Dame. Personnellement, Raphaël Glucksmann a répondu à l’un de mes messages pour la dernière fois le 15 mars et Claire Nouvian, le 11 avril, jeudi de la semaine dernière. Nous sommes aujourd’hui le 18 avril. Je modifierai bien entendu aussitôt ces dates si la situation devait évoluer.

L’importance du groupe des amis du Blog de Paul Jorion au sein de Place Publique joue-t-elle un rôle dans le silence actuel ?

Là aussi, je n’ai pas de réponse. Tout ce que je sais c’est qu’aux réunions de Place Publique auxquelles j’ai participé où, à chaque fois, ma présence avait été annoncée, les amis du Blog de Paul Jorion représentaient au moins la moitié des participants (sur la foi des conversations que nous avons eues). Vous êtes 2.800 à avoir signé la pétition appelant Place Publique et le Parti Socialiste à me mettre en position éligible sur leur liste commune aux élections européennes et même si seulement un.e sur cinq des signataires s’est fait.e membre de Place Publique, il n’est pas impossible que nous représentions au moins la moitié des membres.

En l’absence d’autre moyen à ma disposition, je lance un appel aux informations dont vous pourriez disposer.