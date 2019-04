La Libre, Microsoft vaut 1.000 milliards de dollars. Et alors ? le 26 avril 2019

La Libre est une publication sérieuse avec laquelle j’entretiens d’excellents rapports. Je dois cependant signaler que les propos qui me sont attribués dans l’article publié hier intitulé Microsoft vaut 1.000 milliards de dollars. Et alors ? sont sans lien aucun avec ceux que j’ai effectivement tenus lors de l’entretien ayant eu lieu hier matin. Si vous êtes familier de ce que je dis ici, vous pourrez sans doute reconstruire une partie du sens, mais il ne vous sera peut-être pas évident que là où l’on met dans ma bouche « variable indépendante », j’avais dit « variable dépendante », etc.

