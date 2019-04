Game of Thrones : dernières nouvelles du front

Ouvert aux commentaires.

Daenerys Targaryen

On ne peut pas tout regarder (ou alors on ne fait que ça), mais je suis à jour maintenant sur Real Humans, Twin Peaks et Black Mirror.

Je ne suis encore nulle part sur Game of Thrones (je me suis juré avant de m’y mettre de regarder d’abord la saga filmique Le seigneur des anneaux – c’est dire mon considérable retard dans le domaine du conte de fées donjons et dragons !), mais pour ne pas avoir l’air trop largué, je lis les critiques.

La conclusion que j’en tire : Qu’est-ce que ça nous manque, l’époque où nous étions des brutes épaisses !

C’est sans doute pour cela que les signes annonciateurs du retour à ces temps chéris s’amoncellent. Nous avions oublié une chose : nous sommes armés pour la terreur (elle a fait notre ordinaire durant les 200.000 ans où nous avons été des êtres humains comme vous et moi) et finalement, du moment qu’il y a des histoire horribles à raconter à l’arrivée, nous sommes contents ! Ce qui nous tue vraiment, c’est de nous ennuyer : nous n’avons pas été conçus pour ça !

P.S. Des mails et des commentaires récents me font comprendre que vous vous y perdez parfois à déterminer si dans ce que j’écris ici, je suis sérieux, ironique, provocateur ou cynique. Un indice : l’un n’exclut pas l’autre.