États-Unis : L’éthique est un complot communiste

Je suis en train de regarder l’audition de William Barr, ministre américain de la Justice, devant le Sénat américain, accusé par une partie de l’opinion d’avoir résumé de manière mensongère le rapport de la Commission Mueller avant qu’il ne soit rendu public.

Je vais essayer de ne pas être caricatural dans la manière dont je vois cette audition se dérouler. Je vois des sénateurs Démocrates évaluant le comportement de Trump et de son ministre de la Justice à l’intérieur du cadre d’un système éthique où certains actes sont admissibles et d’autres inadmissibles, selon qu’ils relèvent du bien ou du mal, c’est-à-dire, en fonction d’un système de valeurs, autrement dit de fins. Je vois aussi des sénateurs Républicains évaluant le comportement de Trump et de son ministre de la Justice, selon un autre critère : est-ce que cela arrange mes affaires ou non ? c’est-à-dire en fonction d’une logique de moyens uniquement.