Robert Mueller met les points sur les « i »

Mueller n’a rien dit que je ne vous avais dit qu’il avait déjà dit.

Mais comme rares avaient été ceux qui avaient compris ce qu’il avait dit et qu’une phrase du rapport Mueller comme « Si nous avions été certain que le président n’avait clairement pas commis de crime, nous l’aurions dit » * dépassait manifestement l’entendement des parlementaires Républicains et du ministre de la Justice William Barr également, il a bien fait de mettre les points sur les « i ».

* “If we had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said that”.