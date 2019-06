Je serai à Fleurance le 3 août pour le Marathon des sciences, pour parler de « Combien existe-t-il de vérités ? Réponse : 2 ! » et le lendemain 4 août je commenterai le film de Ron Howard Apollo 13, sur la mission lunaire qui a manqué très mal tourner en raison de l’explosion d’un réservoir d’oxygène.

Regardant le film hier soir pour me faire une idée de ce que je dirai (qui mettra en boule une fois de plus les Heideggeriens égarés sur mon blog 😉 ), j’ai été pris de regret : voilà le genre d’aventures que je ne ferai probablement pas. Et je repensais à la conversation que j’avais eue avec Claudie Haigneré, où je lui demandais de commenter le visage qu’on lui voit dans une vidéo tournée très haut là-haut et que je qualifiais d’« extatique », et elle m’avait répondu en substance : « On pense au fait qu’il y a quelque chose de profondément curieux au fait qu’on soit là : ‘C’est formidable d’être ici, mais ce n’est vraiment pas normal !' »

Cela dit, si vous connaissez une combine… n’hésitez pas à m’écrire ! En échange pour vous, un billet pour le blog écrit au-dessus des nuages, très au-dessus des nuages, qui vous serait entièrement dédicacé !