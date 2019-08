La chèvre de la ferme du Vincin

On emmène à la ferme du Vincin les enfants de la ville de Vannes, pour qu’ils puissent voir de près et toucher de vrais animaux, en plus des chiens, des chats et des hamsters qu’ils ont à la maison.

Dans le pré, il y a bien assez à manger pour les deux chevaux, le poney, les chèvres, que vous voyez là. Il y a même de robustes plants de fenouil. Miam !

Ce qui n’empêche pas la chèvre que vous apercevez au fond à gauche de se donner un mal fou en tendant le cou pour aller manger encore ailleurs qu’où on lui a dit.

J’ignore pourquoi mais j’éprouve pour cette chèvre une tendresse particulière.