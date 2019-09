Un monde bourré de « quantités négligeables »

L’un de vous m’envoie un mail tout à l’heure où il me dit ceci à propos d’un commentateur de la vie américaine :

Je ne vous écris pas pour vous dire que je plongeais il y a quelques jours face à l’île de Houat (si si…. quelle chance) mais pour vous faire part d’un auteur (historien et ethnologue américain spécialiste des villes) qui me semble essentiel dans le panorama de la pensée. Je le fréquente désormais assidûment, fasciné par ses analyses : ‘Dead Cities’ par exemple , que je viens de relire, constitue à la fois un retour sur les villes (rendues ) mortes et un essai concernant l’avenir.

Probable que vous ayez déjà lu Mike Davis. Certaines analyses saisissantes sont complémentaires ou similaires aux vôtres, ce qui justifiait à mes yeux ce petit mail. Plus, il faut ajouter qu’il est très peu commenté par les médias…. Cassandre n’est jamais appréciée!