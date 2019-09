Il pleut ! par Annie Stasse

Ouvert aux commentaires.

Envie de sauter, de danser, d’ouvrir toutes grandes les fenêtres (mais il fait 15 ° dehors) pour faire entrer cette humidité, comme ceux qu’on a vu sur les Tropiques danser sauter nus des fois à l’arrivée de la saison des pluies tellement attendue souvent.

Cela va-t-il durer ? on voudrait la voir durant des jours et des jours. 1 mois entier suffirait-il pour remplir les rivières ? on peut rêver, car il faudrait surtout qu’il pleuve cet hiver. Sans oublier que cette pluie fait tomber tout un tas de déchets, de polluants qui se baladent dans les airs, donc elle nettoie pas seulement en apparence mais en réalité, et tout cela arrive sur les sols, tous les sols, et contribue à leur pollution.

Vous les gens des villes vous voyez des images sur le net à la télé : rivières à sec, poissons morts ou disparus, champs brûlés, vignes qui ne donneront rien.

Quoique les gens d’ici, ceux de la ville, réagissent au quotidien de la même façon : ils rouspètent quand il pleut. Ils sont donc loin eux aussi d’être dans la réalité !

Pour mon jardin, et dans tous les jardins des particuliers on regarde tous les jours l’évolution de la terre sèche. Plus rien. Plus d’herbe, plus de fleurs sauvages, ou quelques chardons qui supportent bien la sécheresse.

Trois parties dans mon jardin : celui que je n’arrose jamais, les fleurs décoratives ou quelques utiles : le lin, la lavande, le romarin, qui reçoivent un goutte à goutte, et mon jardin potager que j’ai rehaussé sur des tréteaux (pitié pour mes genoux) à ma hauteur qui reçoit aussi un goutte à goutte, ces deux derniers sont aussi paillés.

Nous sommes au centre de la France, tous les départements y sont réputés verts toute l’année, comportant des forêts magnifiques diversifiées en feuillus qui font vivre des insectes, des petits mammifères, des rivières ou fleuves poissonneux tout ça est en cours de disparaitre.

Nous changeons de climat : ce n’est pas une théorie, c’est ce que nous voyons évoluer d’année en année, ce que je vois tous les jours depuis quelques années dans mon jardin, tout simplement, et j’enrage quand j’entends la météo nationale qui se réjouit du soleil et de la sécheresse, qu’ils appellent : « pas de pluie aujourd’hui », cela depuis plusieurs mois. Dont cet hiver.

Cet été 2019 parait exceptionnel, il ne l’est pas, c’est une tendance lourde que l’on voit, il va falloir changer de choix de plantes, on voit les blés à qui cela a réussi, les maïs par contre faits pour vivre dans un climat humide, sont un contresens de plus en plus évident.

Plus ordinairement les dahlias ne sont pas faits pour vivre ici (même avec un goutte à goutte ils n’ont pas fleuri) par contre les rosiers se portent à merveille, le lin aussi, la lavande pas si mal, le romarin se porte comme un charme, le thym non arrosé à souffert mais là cela doit être une question d’espèce distribuée/cultivée ici, il faut en changer.

Moralité – il faut nous adapter très vite : changer de nourriture parce qu’il faut changer les cultures, les plantes maraichères, changer la nourriture protéique des animaux, dont arrêter d’importer le soja.