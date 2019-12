Mes chansons préférées de Paul Simon (& Art Garfunkel) ? Même méthode que pour Charles Trenet l’autre jour : consulter iTunes et constater combien de fois j’ai écouté une chanson au cours des dix dernières années. Même surprise : ce ne sont pas nécessairement les chansons les plus connues qui émergent du lot (peut-être les plus tendres ?).

Trailways Bus (1997)

American Tune (1973)

Kathy’s Song (1966)