Problèmes de firmes dysfonctionnelles. Que faire ?

J’attendais un colis : un film qu’il faut que je voie pour terminer un compte-rendu à rendre dans les jours qui viennent. Le colis devait être livré aujourd’hui, il ne l’a pas été. Malheureusement, je ne suis pas surpris : la firme qui doit me faire la livraison ne respecte jamais les délais promis par celle qui me vend le produit. Cette firme semble disposer d’une sorte de monopole dans ma région et tous les gens qui m’envoient quelque chose passent par elle.

Il y a quelques mois, il s’est passé la chose suivante : je reçois un avis me disant qu’on a essayé de me livrer un colis 3 jours de suite et que je ne suis jamais là. Je réponds que je n’ai pas bougé de chez moi durant ces 3 jours. On me demande pourquoi je n’ouvre pas ma porte. Je demande alors QUELLE EST L’ADRESSE EXACTE à laquelle on a essayé de me livrer le colis. On me répond qu’on est allé à la mairie de Neuville-les-Bruyères (comme on n’avait pas mon adresse précise dans cette municipalité) et que personne ne me connaît là-bas. Je réponds que je n’habite pas à Neuville-les-Bruyères mais à Vannes, RUE DE Neuville-les-Bruyères, comme mon adresse l’indique. Vous savez ce qu’on me répond ? (je vous jure que c’est vrai !) : « Ah oui ! Ça ne nous étonne pas trop : ce livreur a un problème de boisson ! »

J’ai fini par recevoir le colis. Mais manifestement, ils s’en foutent : ils ont une niche, il n’y a pas de concurrence, tout le monde doit passer par eux et que le colis arrive le jour dit ou pas, à mon adresse ou ailleurs, que leurs livreurs soient sobres ou complètement saouls, ne fait aucune différence. Qu’est-ce qu’on peut faire ?