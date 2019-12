Ouvert aux commentaires.

Petite question de vie quotidienne.

Vous avez dû entendre comme moi cet adage très ancien : « Un robinet qui goutte ? À la fin de la journée, ça fait des hectolitres ! »

Nouveau Géo Trouvetout à ma manière, j’ai voulu en avoir le coeur net.

Comme le robinet de ma baignoire goutte, j’ai mis le bouchon, et je me suis dit : « On regardera demain matin ! ».

Le lendemain matin : rien, pas d’eau au fond de la baignoire. Je me dis : « J’ai dû mal enfoncer le bouchon ! » et j’ai recommencé.

Le lendemain matin : rien, pas d’eau au fond de la baignoire.

Explications possibles :

Le bouchon fuit plus vite que l’eau ne s’accumule

L’eau s’évapore plus vite que le robinet ne goutte. C’est possible : le fond de la baignoire est plat et chaque goutte qui tombe « s’aplatit » sur le fond, créant une surface d’évaporation importante. Si c’est ça, je devrais mettre une bouteille à col étroit (éventuellement de plusieurs hectolitres 😉 ) et j’aurais une meilleure idée de la quantité d’eau qui fuit.

Qu’en pensez-vous ?