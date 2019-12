Le cadeau idéal pour Noël !

« … Mes Vacances à Morro Bay constitue une belle surprise littéraire de la part de Paul Jorion. Lui qui a l’habitude de nous raconter le présent et le futur dans un langage des plus pragmatiques, nous révèle un passé d’une romance douce et sincère. » Matthieu Matthys dans Le Suricate Magazine : Mes vacances à Morro Bay, du portrait à l’autoportrait, le 29 mai 2019

Par pitié, n’offrez pas à votre entourage le premier tome de La chute de la météorite Trump : Noël est un temps de réjouissances !

Par contre, si vous voulez voir le sourire fleurir (voire renaître…) sur des visages renfrognés, si vous êtes convaincu qu’il y a des histoires d’amour qui ne sont pas cul-cul-la-praline – même quand elles se passent sur des plages californiennes – et qu’il ne faut pas être deux (ou à peine) pour les inventer, j’ai ce qu’il vous faut, à vous, à vos proches et à vos (meilleurs) amis et amies !