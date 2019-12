Notre aveuglement à l’effondrement

Autoriser les commentaires.

Vous vous souvenez des incendies à Paradise en Californie, l’année dernière ? C’est un endroit où les habitants se plaignaient qu’il pleuvait tout le temps jusqu’à ce que … il ne pleuve plus du tout, et que ça crame complètement. Et vous vous souvenez de ces gens à qui on demandait s’ils pensaient qu’il y avait un rapport avec le réchauffement climatique et qui répondaient qu’ils ne croyaient pas à ce genre de bobards, alors que vous pouviez lire sur leur visage que si on leur avait demandé s’il y avait des Reptiliens au centre de la terre, ils auraient répondu qu’on n’a encore en tout cas jamais prouvé le contraire.

La plupart des gens refusent de relier les pointillés : il n’y a jamais que des incidents isolés, jamais les signes d’un effondrement généralisé. Le Premier ministre australien ne croit pas lui non plus au réchauffement climatique.