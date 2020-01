Oui, mais n’est-il pas prématuré d’en tirer des conclusions ? Dans un sens ou un autre d’ailleurs… Après tout, la température n’a jamais été la même d’un jour à l’autre… Et il fait quand même toujours plus froid en hiver qu’en été, n’est-ce pas ? Et si dire la vérité débouchait sur des pertes d’emploi, voire une baisse de la marge de profit ? D’ailleurs, toute vérité est-elle bonne à dire ? Etc.