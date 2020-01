La progression du coronavirus est jusqu’ici pratiquement exponentielle, par Alexis Toulet

Ouvert aux commentaires.

La diffusion du coronavirus de Wuhan a suivi jusqu’ici une progression pratiquement exponentielle. Or, la fonction exponentielle, comme disait je ne sais plus trop qui, c’est une vraie vacharde.

Dans les derniers jours, le nombre de morts dus au coronavirus 2019 en Chine a augmenté au rythme de 40% par jour, pour atteindre un total de 80 morts en ce 27 janvier parmi 2744 cas confirmés.

Si la diffusion de l’épidémie continuait au même rythme dans les semaines qui viennent, alors au 29 février dans à peine plus d’un mois, le nombre total de morts atteindrait 3,8 millions parmi 130 millions de cas confirmés (multiplication par 1,4 élevé à la puissance 32)

Bien sûr, c’est un « Si » ! Les services de santé et les autorités chinoises mettent tous leurs efforts à enrayer la progression de l’épidémie, et « casser » cette f…ue fonction exponentielle. Et les services de santé des autres pays commencent à s’y mettre, à mesure de l’apparition de nouveaux cas sur leurs territoires de responsabilité.

Il est tout à fait possible qu’ils réussissent.

Il est trop tôt pour dire qu’ils vont forcément réussir.

L’épidémie de grippe espagnole de 1918 tua aux environs de 2,5% de la population humaine de l’époque. Il y a des raisons de penser que le monde est aujourd’hui mieux protégé qu’il y a un siècle : connaissances sur les virus, capacité de recherche de traitement, organisation générale probablement meilleure. Reste que si une épidémie de ce genre se propageait ne serait-ce qu’à 15% de l’humanité – au lieu d’un tiers de l’humanité en 1918 – un taux de mortalité de 3% parmi les malades donnerait un nombre de morts en dizaines de millions.

Le risque que l’on arrive pas à contenir cette épidémie est difficile à négliger.