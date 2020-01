Vie quotidienne : Accidents de la route et limitation de vitesse

Ouvert aux commentaires.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, j’étais personnellement convaincu que la baisse de la limite de vitesse de 90 à 80 km/h sur les nationales et départementales causerait un mouvement de contestation du type Gilets jaunes. Il n’est venu qu’un peu plus tard.

Depuis, je réfléchis à la question et tout particulièrement quand, comme ces jours derniers, je fais de longs trajets en voiture. Je constitue alors un échantillon et je catalogue chaque accident auquel j’échappe en me demandant comment éviter que ce type de circonstances ne se reproduise.

Certains cas sont extrêmement particuliers et ne permettent pas de déboucher sur une réponse qui serait générale. Exemple : en pleine campagne, une petite route sur ma droite et au carrefour avec celle que j’emprunte, quelques maisons dont l’une tout au bord de la route. Alors que j’arrive à sa hauteur une automobile se pointe à droite et déborde de manière excessive sur la route que j’emprunte, manifestement parce que si l’automobiliste ne s’était pas avancé comme il l’a fait, il ne pouvait pas voir si un véhicule arrivait sur sa gauche. Je dois faire une embardée.

Le problème là, c’est tout simplement la conception des véhicules : le conducteur n’est pas assis tout à l’avant, il y a un capot qui dépasse, et pour que le conducteur voie à sa gauche, il doit suffisamment avancer – imprudemment dans certains cas – son véhicule. Solution dans de tels cas : changer la forme des automobiles, ou raser les maisons qui se situent trop près de la route. Problème donc insoluble me semble-t-il.

Autre cas, aujourd’hui en Suisse normande, une route à lacets où je me retrouve soudain face à face dans un virage avec un poids lourd qui a largement dépassé la bande médiane, ne me laissant qu’à peu près la moitié de la mienne. La raison ? Il ne pouvait pas faire autrement vu la longueur de son véhicule.

La solution là est évidente : interdire à ce type de véhicules de se trouver sur cette route. Le fait-on ? Je ne sais pas : dites-moi. Je vois bien sur certaines routes des interdictions de trafic de poids lourd avec des indications de poids maximum ou de hauteur maximum. Je n’en ai jamais vu pour une longueur maximum.

Autre cas, rencontré hier, sur une autoroute : il y a un rétrécissement pour travaux et un automobiliste veut dépasser un dernier véhicule avant le rétrécissement et n’y parvient que de justesse.

Dans les deux premiers cas, la limitation de vitesse ne fait aucune différence : si le type débouche derrière la petite maison juste au moment où je passe, que je fasse du 80 ou du 20 ne détermine que la force de l’impact. Dans ce cas-ci, du gars qui veut encore doubler une bagnole de plus, la limitation de vitesse ne fait non plus aucune différence : ce qui est en cause, c’est son tempérament, et à part avoir filmé sa manoeuvre et lui retirer son permis, je ne vois pas de solution. Limiter davantage la vitesse n’a aucun impact sur le caractère du gars qui est la dimension en cause.

Enfin, et là un comportement dangereux que j’ai observé plusieurs fois ces derniers mois : le gars qui s’énerve au bout de la queue derrière un tracteur et qui va tenter de remonter la file d’un seul tenant et à toute allure.

Là aussi la limitation de vitesse ne fait aucune différence : le gars va pousser au maximum sur le champignon et il passera la file à du 140 ou du 160.

La solution ? Retirer le permis au gusse s’il est pris sur le fait. Y a-t-il une règle qui définisse le parcours maximum d’un tracteur sur une route ? Doit-il se ranger sur le bas-côté de temps en temps pour dégorger le trafic ? J’ai vu un panonceau de sécurité routière aujourd’hui : « Partageons la route », qui semblait s’adresser spécialement aux tracteurs, puisqu’il montrait un tracteur roulant partiellement sur le bas-côté, mais est-ce que cela a un caractère contraignant, ou bien est-ce que c’est simplement un encouragement au fair-play ?

En résumé, mon échantillon doit se monter depuis que je fais attention et que je réfléchis à des solutions éventuelles, à une douzaine de cas, et dans aucun une limitation plus drastique de la vitesse n’aurait fait – me semble-t-il – la moindre différence. Je ne dis évidemment pas qu’il ne faut pas limiter la vitesse, je pense essentiellement à cette baisse de 90 à 80 km/h qui a irrité des millions de personne, et en particulier ceux qui se sont un jour retrouvés calés derrière le 1 conducteur sur 100 bon citoyen respectueux des lois qui l’a respectée à une époque.