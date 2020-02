L’émission a été enregistrée il y a une heure, elle passe en différé. On n’a pas énormément de temps pour parler, mais il me semble avoir dit l’essentiel.

Au moment de partir, un technicien de plateau m’a adressé la parole pour me dire : « Je regarde toutes vos vidéos mais là, quand vous êtes arrivé, je ne vous avais pas reconnu … ». J’ai dit : « À cause du costard et de la cravate ? », il m’a dit « Oui ». (Quand je parle de finance, je tiens à parler avec l’autorité du banquier, question de crédibilité – et l’habit fait le moine 😉 ).

Je connaissais ces studios du temps de « Ce soir ou jamais », et en passant par ce vaste couloir je me suis rappelé un de ces grands moments dont on se souvient toute une vie – dont j’ai d’ailleurs dû vous parler à l’époque. Au moment où je quitte le plateau, lors de l’une de ces émissions de Frédéric Taddéi, et que je m’engage dans ce couloir, je vois que les techniciens m’attendent, alignés. Et à mon passage, ils m’applaudissent, sans rien dire mais le sourire aux lèvres.