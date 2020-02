Mon petit doigt m’a dit…, par UnQuidam

Ouvert aux commentaires.

20 h de boulot depuis janvier pour répondre à une association sur un thème medico-social (25 pages) et contacter la HAS et des journaux.

Un nouveau boulot après une période de chômage. Une situation conjugale difficile après un accident de la vie il y a 6 ans. 2 pitchouns.

Un temps de dingue à suivre l’empêchement de Trump.

Mais je n’ai toujours pas décidé quelle association rejoindre cette année après ma participation à « l’aventure place publique »: les écolos pour préparer les présidentielles 2022, XR, les coquelicots.

Et une journée en ski de rando pour profiter de la beauté du monde, de la neige rare, et des joies de l’exercice physique.

Arf !