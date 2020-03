Accaparement * : Quand on veut, on peut !, par Jacques Seignan

Ouvert aux commentaires.

Le Huffington Post : M. Le Maire impose un prix encadré des gels hydroalcooliques pour lutter contre l’accaparement.

Les prix obéissent-ils (simplement) à la loi de l’offre et de la demande ? En apparence : forte demande => hausse du prix. Amen.

Mais si on repense à ce que nous a expliqué Paul Jorion, d’autres facteurs interviennent : le rapport de force : les riches (déjà en Première Classe) doivent logiquement être les premiers dans les canots de sauvetage ; et la spéculation : par ex. des petits malins revendent à prix fort sur des sites de vente en ligne.

(Notons qu’on retrouve à un niveau plus élevé ce qui se passe pour les traitements anti-cancéreux hors de prix : tu paies, tu es soigné sinon enrichis-toi ─ si tu en es capable).

Donc ce matin, un ministre a commis une intolérable attaque contre deux libertés individuelles que tout homo œconomicus doit chérir entre toutes : la liberté des prix (halte à de telles décisions d’encadrement puisque le marché règle tout parfaitement) et la liberté de spéculer (droit fondamental de s’enrichir en ne faisant strictement rien, tout en étant nuisible à la société.)

Mais qui s’en soucie de la société ? Madame Thatcher l’avait formulé : « Et qui est la société ? Cela n’existe pas ! Il n’y a que des individus, hommes et femmes, et des familles ». Le Covid-19 pourrait-il finir par ébranler une si belle et pure croyance ? Épi-démie = sur / le peuple. Un moment de vérité pour l’individu dans la société ?

Où ira-t-on si un jour on continue dans cette voie : encadrer les prix et interdire la spéculation ? Je vous le demande !

* Wikipedia :

L’accaparement est une manœuvre économique réalisée par un ou plusieurs individus qui vont accumuler un bien pour provoquer sa raréfaction artificielle et tirer un bénéfice de l’augmentation des prix qui en résulte. L’accaparement est une combinaison de spéculation et de manipulation de marché. Il rentre dans la catégorie des abus de marché. Lors de périodes de troubles politiques des accapareurs ont tenté de s’enrichir en raréfiant les denrées alimentaires. Ces pratiques ont été à l’origine de la loi sur l’accaparement pendant la Révolution française.