Bourse : la vraie déroute !

Le pétrole ayant perdu 30% de sa cote, entraîne le reste à sa suite. Sauf l’or bien sûr.

La baisse à la Bourse conduit les investisseurs à se précipiter vers les obligations, américaines en particulier : les Treasury Bonds. En effet comme les obligations sont les reconnaissances d’une dette remboursable, leur prix ne peut pas tomber à zéro – comme c’est effectivement le cas pour une action – à moins que l’État ne fasse défaut sur sa dette (ne soit plus en état de rembourser à l’échéance). D’où l’intérêt pour les obligations américaines, à partir du sentiment que les États-Unis ne feront jamais défaut sur leur dette (encore qu’avec Trump ! …). Du coup le rendement des Treasury Bonds à 10 ans est tombé à 0,4% ce matin, menaçant d’aller rejoindre les taux négatifs européens.

Rappel : pourquoi le rendement des obligations tombe-t-il quand la demande est forte ? Parce que l’État émetteur trouvant plus facilement preneur pour sa nouvelle dette va pouvoir l’émettre à un taux plus bas. Selon le même mécanisme – mais cette fois-ci en sens inverse – quand les taux baissent, le prix des obligations croît : parce que celles qui sont déjà en circulation, ayant un coupon (= taux) plus élevé que celles que l’on va émettre sont plus précieuses par rapport à elles *.

* Retenez bien cette explication : elle est connue à l’intérieur des banques, mais on ne la voit mentionnée nulle part ailleurs.

Mise à jour à 14h : Une petite note sur The Guardian, rappelant aux détenteurs de retraites privées qu’ils viennent de perdre … 10% de leurs sous, alors que les retraites garanties par l’État sont bien entendu intactes … même si les événements de ces jours-ci, ajoute le texte, inciteront l’État à relever un jour les charges.

Mise à jour à 15h10 : Les bourses américaines ouvrent là aussi avec des pertes du même ordre, – 6%.