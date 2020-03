Spécialités culinaires locales !

La presse : « Toutes les personnes de plus de 60 ans et les malades chroniques doivent d’ores et déjà appliquer des mesures de précaution renforcées contre le coronavirus : ne pas sortir de chez soi sauf raison impérative… »

Est-ce que cela s’applique à moi ? Hmm… un rapide calcul suggère « peut-être que oui » !

Je connais les limites de mes compétences : vous avez vu, sur la Bourse je vous donne des explications savantes, alors que sur le virus, je laisse la parole aux autres. Mais sur la bonne bouffe ? J’en parle peu, mais uniquement parce que j’attendais le bon moment. Et figurez-vous, que ce « ne pas sortir de chez soi sauf raison impérative… » me fait penser qu’il est venu !

Aussi, n’hésitez pas à me faire envoyer par la poste des spécialités du terroir que je ne connaîtrais pas, et à renforcer la bonne opinion que j’ai déjà de certaines autres ! Un compte-rendu ici par mes soins garanti !

« Comment sauver le genre humain » ? Dans toutes les bonnes librairies le 18 mars : dans 6 jours ! Comment sauver Paul Jorion en particulier ? Je viens de vous le dire !