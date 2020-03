Chloroquine : les risques de l’enthousiasme excessif

© The Washington Post

* Banner Health est une chaîne de 28 hôpitaux

Un homme meurt après s’être auto-médiqué avec du phosphate de chloroquine pour traiter un coronavirus

Un homme est mort à Phoenix après s’être auto-médiqué avec du phosphate de chloroquine pour traiter le covid-19, a annoncé Banner Health dans un communiqué lundi.

L’épouse de l’homme, qui s’est également auto-médiquée avec du phosphate de chloroquine, est en soins intensifs, selon Banner Health. L’homme avait la soixantaine, tout comme sa femme. Banner Health n’a identifié aucun d’entre eux par son nom.

Cela est arrivé deux jours seulement après que le président Trump ait suggéré, dans un tweet, qu’un mélange d’hydroxychloroquine et d’azithromycine pourrait être un traitement efficace contre le covid-19. Aucun des deux médicaments n’avait été approuvé par la Food and Drug Administration ou l’Organisation mondiale de la santé comme traitement contre le coronavirus, et ne l’a été depuis lors.

« Compte tenu de l’incertitude qui entoure le COVID-19, nous comprenons que les gens essaient de trouver de nouvelles façons de prévenir ou de traiter ce virus, mais l’automédication n’est pas le moyen de le faire », a déclaré Daniel Brooks, directeur médical du Centre d’information sur les poisons et les médicaments de Banner Health, dans la déclaration.

« La dernière chose que nous voulons pour l’instant est d’inonder nos services d’urgence de patients qui pensent avoir trouvé une solution vague et risquée qui pourrait potentiellement mettre en danger leur santé ».

Banner Health a insisté sur le fait que la chloroquine, un médicament utilisé pour traiter la malaria, « ne doit pas être ingérée pour traiter ou prévenir » le virus.

Samedi, après que M. Trump ait cautionné l’hydroxychloroquine sur Twitter, le Nigeria a signalé deux cas d’empoisonnement à la chloroquine. Cela a conduit les responsables de la santé nigérians à émettre une mise en garde contre l’utilisation de ce médicament pour traiter le coronavirus, dont Banner Health s’est fait l’écho après un décès lié à ce dernier.

Par Jesse Dougherty

Traduit avec www.DeepL.com/Translator