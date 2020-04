Ce qu’on ne veut pas admettre, c’est la violence intrinsèque au coeur de la relation sexuelle, même de la plus tendre et la plus douce. Même dans celle-là, il y a une pensée secrète : « Je vais te faire payer le fait que je t’aime… alors que je ne t’avais rien demandé ! ».

Quand la distance est là, que le confinement impose, il ne reste que les « querelles d’amoureux », pâles et tristes substituts du roulement dans l’herbe ensemble qui arrangeait lui si bien les choses.