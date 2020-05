Vie quotidienne – « Distanciation sociale »

La question qui m’est posée :

Ma réponse :

Tout ça, c’est de l’anglais traduit littéralement en français par des gens qui (comme d’habitude hélas) ne comprennent pas l’anglais.

Pourquoi confie-t-on le soin de traduire l’anglais aux gens qui ne le comprennent pas ? C’est la règle générale, mais j’ignore la réponse. Peut-être parce qu’il y a des personnes en position d’autorité qui décident de la formation de nouvelles expressions. Et étant en position d’autorité, elles sont plus disposées que d’autres à prétendre – ou imaginer simplement – qu’elles comprennent une langue qu’en réalité, elles ne comprennent pas.

« Social distanciation » = consigne de maintien de distance pour des raisons liées à la vie en société. Voilà comment traduire cela en français. Mais comme – et c’est le cas le plus souvent – le français a besoin de beaucoup plus de mots que l’anglais pour exprimer la même chose, le plus simple est sans doute de dire … « distanciation sociale », en se disant que (avec un tout petit effort d’imagination) … tout le monde comprendra !