Les ‘oiseaux des champs’ ne se portent peut-être pas aussi bien qu’avant, mais les oiseaux ‘des villes’ (et chauves-souris) dans les jardins, se portent pas mal… 😉

Les mésanges charbonnières bossent dur en ce moment !

J’y ai pensé suite aux billet et commentaires « La libellule », par Gilles Bœuf.

Juste un clin d’oeil, il y a encore plein de ‘vie’ proche de nous, plus qu’on ne le pense souvent, mais on ne prend pas le temps d’observer et aussi d’écouter, pas toujours facile dans le bruit de fond plus ou moins urbain, mais ces deux derniers mois, sauf parfois du voisinage trop ‘expressif’, c’était un peu plus facile. 😉 Sacré petit virus !

PS: Cette année les mésanges ont adoptés un nichoir plutôt prévu pour un pic-épeiche que j’avais aperçu trois ou quatre fois, mais plus ‘sauvage’ que la mésange qui apparemment s’adapte bien à l’environnement humain, vu qu’on les trouve parfois dans des boîtes aux lettres parait-il… 🙂 Enfin, tant qu’elles trouvent à manger ! La webcam bricolée c’est une première, j’avais peur que ça les perturbe mais, passé le premier jour, pas du tout…