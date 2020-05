En septembre de l’année dernière j’avais eu l’occasion de dire ceci comme un « P.S. » à la fin d’une vidéo :

Thinkerview. Vous connaissez cette chaîne. Il y a des gens que je connais bien qui sont passés là. Ce sont des interviews qui ont l’air bien faites d’un point de vue technique et vous m’envoyez des mails, il y en a au moins un par semaine : « Pourquoi vous ne passez pas à Thinkerview ? ». Je dis : « Je ne sais pas. Je n’ai jamais été en contact avec les gens de Thinkerview. Je ne sais pas pourquoi, moi, ils ne m’invitent pas ».

Et j’ajoutais que certains de mes correspondants me disaient : « Je me fais fort de vous faire inviter ! », à la suite de quoi je n’entendais plus jamais parler d’eux.

Pour préparer l’entretien que j’aurai mercredi avec Bernard Stiegler, j’ai regardé hier l’émission qu’il a faite pour Thinkerview, et c’est ça qui me conduit à revenir sur cette affaire pour vous dire : il n’y a ni complot, ni cadavre dans un placard, etc. pour expliquer qu’on ne m’invite pas sur cette chaîne. Ni même un mystère.