Situation en Biélorussie, courrier d’un lecteur

J’ai reçu ce courrier d’un lecteur. Trop ignorant de la situation en Biélorussie pour me faire une opinion quant à la qualité de son texte, je l’ai appelé au numéro de téléphone qu’il m’avait communiqué. Nous avons parlé, à la suite de quoi j’ai décidé de publier son courrier, me disant que la discussion que nous aurions ici nous permettrait d’y voir plus clair.

Je vous écris au sujet de la situation actuelle en Biélorussie (ou Belarus) avec colère, tristesse, optimisme et admiration devant l’immense courage dont fait preuve actuellement le peuple biélorusse. Toutes les informations qui figurent dans ce courrier sont issues de mes recherches personnelles et d’informations données par les journalistes et spécialistes de la Biélorussie : Hanna Liubakova, Tadeusz Giczan, Alex Kokcharov, Denis Kazakiewicz et Franak Viačorka que vous pouvez suivre sur Twitter.

Au préalable de la campagne électorale relative à l’élection présidentielle du 9 août, le président Alexandre Loukachenko faisait face à trois principaux candidats contre lesquels il n’était guère favori (plusieurs sondages réalisés depuis l’étranger sur Internet l’accréditaient d’intentions de vote comprises entre 1% et 6%). Viktar Babaryka banquier, philanthrope ayant financé de nombreuses œuvres caritatives et président en Biélorussie de la banque belgazprombank filiale du groupe russe Gazprom prévoyait toutefois dans son programme de privatiser certaines entreprises publiques (dans un état néanmoins contrôlé actuellement par un petit groupe). Il prévoyait aussi la séparation des pouvoirs législatif, judicaire et exécutif qui sont tous actuellement entre les mains de Loukachenko. Sergei Tikhanovski un bloggeur dont le discours ressemble un peu à celui qu’a eu l’actuel président ukrainien lors de sa campagne électorale (un discours surtout basé sur le rejet du pouvoir actuel et un programme politique pas assez précis selon certains observateurs).

En juin, Viktar Babaryka et Sergei Tikhanovski ont été arrêtés et exclus de l’élection. Cela a déclenché une première vague de protestations. Les automobilistes se sont mis à klaxonner et les gens ont organisé des chaînes humaines. La femme de Sergei Tikanovksi, Svetlana Tikhanovskaya, a pu se présenter à sa place. Valery Tsepkalo autre candidat diplomate et, fondateur du Belarus Salut-Tech Park (une sorte de Silicon Valley biélorusse) a vu sa candidature rejetée et a été contraint de fuir en Russie juste avant d’être arrêté. Svetlana Tikhanovskaya a ensuite été rejointe par la femme de Valery Tsepkalo et par l’équipe de campagne de Viktar Babaryka.

Les résultats officiels de l’élection du 9 août indiquent que le président sortant Loukachenko a remporté l’élection avec 82% des suffrages contre 10,9% pour la candidate de l’opposition Svetlana Tikhanovskaya. Néanmoins, c’est bien Svetlana Tikhanovskaya qui a très certainement remporté nettement l’élection comme le soulignent plusieurs journalistes et experts de la Biélorussie.

Les fraudes ont été massives. Dans plus de 250 bureaux de vote où les commissions locales ont refusé de truquer les résultats Svetlana Tikhanovskaya a obtenu environ 70% des votes (environ 50% dans les villages et plus de 90% dans de nombreux districts de Minsk). Ces résultats ont été publiés sur Twitter par plusieurs journalistes. Svetlana Tikhanovskaya a dû quitter lundi la Biélorussie pour la Lituanie alors qu’elle allait contester les résultats.

Des manifestations massives ont eu lieu depuis plusieurs jours. Loukachenko mène en réponse à la contestation une guerre contre son peuple pour essayer de conserver le pouvoir. Il y a eu déjà plusieurs morts ces derniers jours. Dans la ville d’Homiel, un homme de 25 ans est mort à l’hôpital, où il a été emmené après avoir été brutalement détenu dimanche. Il s’appelle Aliaksandr Vichor. Sa mère a indiqué qu’il a été arrêté alors qu’il rejoignait sa petite amie. Il y a eu en 3 jours (dimanche lundi et mardi), environ 7000 arrestations. Certaines personnes sont portées disparues. Les gens sont battus et torturés en prison (notamment Viktar Babaryka et Sergei Tikhanovski). On ne donne pas à manger à de nombreux prisonniers. Dans la ville Brest certaines personnes ont indiqué sur Twitter que des Biélorusses ont été enfermés dans des garages car il n’y a plus de place en prison (je n’ai pas vu de confirmation de la part des journalistes de cette information). Pour empêcher les automobilistes de klaxonner le régime a demandé à la police de s’en prendre aux automobilistes. Suite à cela, une fille de 5 ans dont la voiture a été attaquée par la police a été transportée à l’hôpital entre la vie et la mort. L’attaquant du club de football Bate Borisov et de l’équipe nationale biélorusse Anton Saroka aurait lui été arrêté lors d’affrontements avec la police mardi soir.

Malgré cela le peuple biélorusse redouble de courage et les manifestations et les klaxons se sont poursuivis hier soir. Un parfum de victoire flottait dans certains quartiers de Minsk malgré les violences qui se sont également poursuives.

Il semble que le régime Loukachenko va très probablement s’effondrer prochainement. Loukachenko n’a plus le soutien du peuple. Il est soutenu seulement par une partie de l’armée et de la police à qui le régime offre des salaires et de conditions confortables. Les défections et démissions dans l’armée et la police sont cependant nombreuses.

Plus de 300 PDG de sociétés et investisseurs dans le secteur informatique ont signé une lettre demandant une nouvelle élection, l’arrêt des violences, la libération des prisonniers politiques, l’accès à l’information et menacent de quitter le pays sinon. Ce secteur représente une part importante de l’économie biélorusse. Mikita Mikado, entrepreneur millionnaire dans le secteur informatique, propose de fournir un soutien financier à la police ou aux militaires qui craignent de manquer d’argent s’ils décident de démissionner.

A noter que les relations entre la Russie et Loukachenko ne sont pas non plus au beau fixe. Si Vladimir Poutine a félicité Loukachenko de sa victoire le député Konstantin Zatulin, a indiqué que les élections en Biélorussie ont été totalement truquées. La Russie ne s’opposera pas à un départ de Loukachenko s’il est renversé selon plusieurs analystes (notamment le chercheur en sciences politiques Tadeusz Giczan basé à Londres). L’opposition n’est ni pro-occidentale ni antirusse. Valery Tsepkalo a récemment écrit une lettre à Vladimir Poutine soulignant que Loukachenko n’était pas assez prorusse. Emmanuel Macron a eu hier au téléphone Vladimir Poutine au sujet de la Biélorussie. L’Union européenne et la Russie devraient s’entendre pour un départ de Loukachenko. Cela permettrait de sauver de nombreuses vies. La Biélorussie serait alors un pays démocratique neutre entre l’UE et la Russie.

Je note par ailleurs énormément de similitudes entre Donald Trump et Alexandre Loukachenko dans le comportement et dans le discours. Quand l’un conseille de boire de l’eau de javel pour éviter le coronavirus, l’autre propose de boire de la vodka.

Dans un monde qui ne s’est pas forcément dirigé vers la bonne direction ces dernières années, le peuple biélorusse, nous donne beaucoup d’espoir à travers son immense courage et a besoin de notre aide et de notre soutien pour en finir définitivement avec ce régime cruel et inhumain.