Le masque ça marche ou pas ? Et si oui, dans quel cas ?, par Jean-Baptiste Auxiètre

Il existe plusieurs qualités de masque norme AFNOR, FFP2 (à peu près équivalent KN95), FFP3 (à peu près équivalent KN99) en progression de protection mais aussi de difficulté à respirer quand on le porte.

Le problème de la contagion est un problème statistique : quelle est la probabilité que vous soyez en contact avec un virus actif (un seul suffit) ? On se retrouve avec des problèmes de dilution donc de diviser par 10, 100 etc… 1.000.000 pour espérer que s’il y avait 100 virus au départ une division par 10.000 statistiquement fait qu’il n’y en ait plus un seul (en fait on a vu que l’on pouvait en expectorer 10.000 !) Donc le problème n’est pas du tout le même si on converse sans masque à l’extérieur avec une personne 1 minute à 1 mètre de distance en face à face (distance en fait insuffisante d’après les études) et si on passe 100 heures avec un masque norme AFNOR en intérieur en contact en fait avec quelqu’un de malade.

A l’hôpital en en présence vérifiée du virus, environ 5% du personnel tombe malade, malgré les masques FFP2 et les dizaines de lavage des mains par jour, les visières de protection, les sur-blouses et les douches.

Donc dans un bureau en open-space avec des masques aux normes AFNOR en restant à proximité des mêmes personnes dans un espace clos des dizaines ou des centaines d’heures, le masque ne marchera globalement pas puisque 3 facteurs multiplicateurs vont en supprimer le bénéfice au point même de le rendre contreproductif : la durée qui est multipliée de quelques minutes à des dizaines d’heures, le masque filtrant à 80% à la place de 95%, et une climatisation qui n’est pas aux mêmes normes dans la plupart des cas qu’à l’hôpital où l’air ne circule qu’une fois depuis l’extérieur. Dans les types de climatisations généralement utilisés dans les bureaux, il y a un recyclage et un brassage de l’air qui n’est conçu que pour tenir un niveau de température et marginalement pour renouveler l’air suffisamment pour limiter le niveau de CO2, et éviter la légionellose due à une bactérie mais 20x plus grosse qu’un virus, les filtres n’étant donc pas toujours adaptés au cas d’un virus !