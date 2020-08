L’Etat ne fournira pas de masques aux élèves à la rentrée - "Les Français doivent être davantage responsabilisés" ("responsabilisé" = "pris pour un c...", on sait traduire désormais !) https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/25/rentree-scolaire-l-etat-ne-fournira-pas-de-masques-aux-eleves_6049898_823448.html via @lemondefr