Une belle histoire, par Arkao

Bonjour,

Une belle histoire, de celles qui peuvent remonter le moral.

Mon activité professionnelle m’a valu l’honneur d’un article dans la presse locale. Le lendemain j’ai reçu au bureau un appel d’une très vieille dame à la voix hésitante et rocailleuse se présentant comme la meilleure amie d’enfance de ma mère. Je me souvenais de son nom comme elle se souvenait du mien, du temps où elles pouvaient encore se déplacer et se rencontrer. En l’absence de nouvelles récentes, l’une et l’autre se croyaient l’unique survivante de leur génération et de leur groupe d’amis.

Nous allons organiser leurs retrouvailles, malgré les difficultés engendrées par leurs handicaps respectifs et la Covid-19. Peut-être que trop d’émotions leur sera fatal à 97 et 99 ans (on a le coeur et l’âme fragiles à ces âges là), mais pourrait-on humainement leur refuser ce dernier bonheur ?

Bonne journée.