Covid-19 : Patrick Bouet, président de l’Ordre des médecins : « La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutions »

Dans le Journal du Dimanche :

Patrick Bouet, président de l’Ordre des médecins :

La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutions. Cela suscite à la fois de l’inquiétude et de l’impatience. Mercredi, Olivier Véran a choisi un langage de vérité mais il n’est pas encore allé assez loin. Il n’a pas dit que, si rien ne change, dans trois à quatre semaines, la France va devoir affronter, pendant plusieurs longs mois d’automne et d’hiver, une épidémie généralisée sur tout son territoire, sans base arrière dans laquelle puiser des renforts humains, avec un système de santé incapable de répondre à toutes les sollicitations.