Selon le correspondant de Vanity Fair Trump craint pour sa vie

Gabriel Sherman est un journaliste américain, correspondant du magazine Vanity Fair.

Il twitte aujourd’hui :

Selon une source, on avait expliqué vendredi à Trump qu’il pouvait aller à [l’hôpital] Walter Reed de sa propre initiative mais que si son état empirait on l’y emmènerait de toute manière. Les médecins dirent à Trump que s’il attendait davantage il pourrait perdre sa capacité de se rendre à Marine One [l’hélicoptère] en marchant (l’image de lui dans une chaise roulante ou sur une civière serait manifestement dévastatrice).

Et aussi

Des conversations avec des Républicains proches de la Maison-Blanche au cours des 12 dernières heures indiquent que la situation a été bien pire que la Maison-Blanche ne l’a affirmé. Avant d’être emmené à Walter Reed, Trump n’arrêtait pas de demander à ses aides, « Est-ce que je suis en train de partir comme Stan Chera ? C’est ça ? » (Chera était son ami New Yorkais mort de la Covid en avril).

