Obama : mieux vaut tard que jamais…

On aurait aimé que Barack Obama prononce un discours authentiquement présidentiel durant les 8 ans de sa présidence. Ça n’a pas eu lieu à l’époque. Ça a eu lieu pour la première fois aujourd’hui. On me pardonnerait d’exprimer un regret, mais ce serait indigne du *seul Blog optimiste du monde occidental*, je dirai plutôt : « Bravo ! Mieux vaut tard que jamais ! »

Partager :