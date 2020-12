Faire perdre à une personne le contact avec la réalité

Un des comptes-rendus les plus étranges et qui fut pour moi la cause d’une grande perplexité du suicide de mon mari, affirmait que lui Jeff Archer, le fils du Révérend Timothy Archer, s’était tué parce qu’il craignait d’être homosexuel. Un bouquin écrit plusieurs années après sa mort – après la mort des trois – massacrait les faits avec une telle détermination que quand vous aviez terminé de le lire (je ne me souviens même plus du titre ou de qui l’avait écrit) vous en saviez moins sur Jeff et le Révérend Archer et Kirsten Lundborg qu’avant de l’avoir lu. C’est comme dans la théorie de l’information ; c’est le bruit éliminant le signal. Mais c’est du bruit se faisant passer pour du signal de telle sorte que vous ne le reconnaissez même pas comme étant du bruit. Les agences de renseignement appellent cela « désinformation », une chose sur laquelle le bloc soviétique compte énormément. Si vous parvenez à maintenir une quantité suffisante de désinformation en circulation vous abolirez entièrement le contact d’une personne avec la réalité, et probablement le vôtre également.