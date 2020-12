Covid-19 : Les admissions en réanimation sont stables, par a113

La courbe bleue représente le taux de variation des admissions en réanimation (en comparant la moyenne des 7 jours courant à celle de la veille) appelé ici : « dynamique » (d%)

si >0 , les services se remplissent

si=0 , situation en plateau

si<0 , les services se vident.

la courbe rouge est la courbe en valeur absolue lissée sur une semaine des entrées en réanimation (multiplier par 100 pour obtenir le chiffre réel.)

Même situation stable qu’au début de la semaine, voire une petite tendance à la baisse des entrées en réanimation, que l’on constate également sur la baisse de l’occupation à l’hôpital.

Rien de décisif car le nombre de cas positifs est toujours important (± 20000) , en partie expliqué par une inflation des tests (attention car beaucoup de tests « antigéniques », beaucoup moins fiables que les PCR).

Le taux de positifs continue de diminuer (<4%).

Il reste une situation préoccupante sur le Nord-Est, surtout Nancy.

Le variant « anglais » se diffuse en Europe, et semble plus contagieux sans être plus virulent.

Les états européens se décident à faire plus de séquençages de génomes (Raoult doit être content).

Cordialement et Bonnes Fêtes !