Faire parler ceux qu’on ne voit jamais, François Ruffin sait le faire, par Khanard

J’apprécie depuis fort longtemps François Ruffin au travers de ses productions (Fakir, productions cinématographiques, en tant qu’écrivain ) et bien sûr que son annonce de se présenter aux présidentielles serait plutôt un ouf de la soulagement pour beaucoup d’entre nous. Après les effets délétères de la participation de certains partis politiques en soutien aux syndicats de police beaucoup de candidats sont désormais hors jeu.

Je pense qu’il faudrait tout d’abord faire une longue interview de François (style Thinkerview) et connaître ses positions sur les problèmes sociétaux, le régalien, ses rapports avec JLM et la FI et comment il envisage son parti.

Pour des raisons privées, j’ai suivi l’ascension de Pablo Iglesias. Ce fut pour moi un grand moment lorsque sur la place de la Puerta del Sol, j’ai pu suivre le susnommé en train de parcourir la foule avec son micro pour le média internet La Tuerka, c’était en 2010 (ou 2011) .

Cette analogie avec Pablo Iglesias veut dire qu’il faut concomitamment redescendre dans la rue et faire parler le peuple, ceux qu’on ne voit jamais. Alain Badiou l’a très bien théorisé.

François Ruffin sait le faire .