François Ruffin : Seul capable de parler à l’électorat populaire toute tendance, par Guy Leboutte

François Ruffin me paraît le seul à gauche qui pourrait remporter le second tour soit contre Macron, soit contre Le Pen. J’avais deviné il y a quelque temps déjà que Paul Jorion allait rompre des lances en faveur du député reporter, et j’espère qu’il active ses réseaux en-dehors de son blog aussi. Sans doute le fait-il, et quoi qu’il en soit je l’y encourage de toute mon immodestie. Les intellectuels doivent jouer une carte, et il n’est pas utile que cela soit sur la place publique déjà en ce moment.

En vrac :

Ruffin respecte trop le mouvement social pour se présenter autrement que poussé/soutenu par le terrain des luttes.

Les médias des milliardaires ont fabriqué Macron, qui va sans doute rester leur premier choix jusqu’à l’élection. L’enfumage va être massif et pervers. Pour le moment, c’est porter au crédit du jupitérien le bonheur des déconfinements partiels. Travestir le portrait de l’Éborgneur en Épidémiologiste en chef.

En-dehors du champ proprement électoral, un événement accidentel peut chambouler le résultat : accident nucléaire sur le territoire métropolitain, accident Seveso, morts en rue, tensions géopolitiques inattendues et/ou instrumentalisées … On peut, oui, y ajouter un “clown” tardif ou l’autre, ou une affaire judiciaire comme celle qui a touché (si peu !) François Fillon.

Ruffin me paraît le seul à gauche à être “conséquent” : il est inimaginable en Tsipras ou en Mitterrand du tournant de la rigueur. Le seul à pouvoir mordre sur l’électorat populaire de toutes tendances, c’est à dire à lui parler, et par là atteindre peu ou prou la cible de Mélenchon que représente l’abstention.

La candidature de François Ruffin comme député a mis tous les appareils politiques locaux d’accord, ce qui n’est certes pas une promesse incontournable de réussir le même coup au niveau d’une présidentielle.

Les “gauches” sont hétérogènes et une division en deux camps se dessine, l’un autour d’EELV (pas très homogène non plus) tendance Jadot, ce qui reste du PS, Nouvelle Donne, voire le PC qui met l’accent sur la sécurité, etc. c’est le camp méritant les guillemets à “gauche”, et l’autre camp, autour de FI, qui ne manque pas de guillemets non plus. Il est difficile d’imaginer que les appareils de ces partis produisent une candidature unique.

Pointons ce qui me paraît une exigence majeure : les gilets jaunes et les banlieues doivent être parties prenantes ! François Boulo, Priscillia Ludosky ?, Comité Adama, …