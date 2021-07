Le moment Pearl Harbor du réchauffement climatique, par Cédric Chevalier

Un article intéressant d’une Américaine qui évoque le concept de “moment Pearl Harbor” que vous avez évoqué dans votre ouvrage :

Our climate change turning point is right here, right now | Rebecca Solnit | The Guardian

Avons-nous observé, observons-nous, allons-nous observer un “moment Pearl Harbor” qui définira un point d’inflexion dans la trajectoire de l’humanité ? Il y a une course entre les forces de destruction et les forces de métamorphose, pour le moment, la destruction gagne. Et comme il y a des irréversibilités et des seuils, une quantité de destruction est déjà enregistrée et sera prochainement enregistrée. Comme un avion en train de descendre en flamme, on n’a pas encore engagé la procédure d’atterrissage d’urgence. L’avion continue à accélérer.



Il y a certes des inflexions locales de tendance, que l’auteure cite à la fin de son article, mais pas encore de moment Pearl Harbor.

Ce qui provoque plusieurs réflexions :

– l’espèce humaine pourrait disparaître sans connaître de moment Pearl Harbor ;

– le moment Pearl Harbor pourrait avoir lieu mais trop tard (même résultat final) ;

– à mesure que les méga-phénomènes climatiques/environnementaux se multiplient et s’aggravent, la thèse du “moment Pearl Harbor” doit faire appel à une “catégorie d’événement” de plus en plus “irréversible et terminal” ;

…

sauf si le moment Pearl Harbor a déjà eu lieu, que nous l’ignorons, et que lui aussi (comme le climat) souffre d’un moment d’inertie avant de pouvoir déployer sa dynamique de bifurcation mondiale, en devenant hégémonique face aux forces de destruction. (un peu d’optimisme ne nuit pas 😉

J’avais déjà écrit là dessus sur ton blog Paul : Aurons-nous l’opportunité d’un « moment Pearl Harbor écologique » pour déclencher un Etat d’Urgence écologique et la transition ?, par Cédric Chevalier | Blog de Paul Jorion

Maintenant nous avons de plus en plus de “data” pour “calibrer cette théorie” (haha).