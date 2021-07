Covid-19 : Le point sur la 4e vague, par a113

P. J. : Pendant que l’on débat ardemment “pass / anti-pass”, “vax / anti-vax”, la nature autour de nous (et en nous), elle s’en fout : elle produit le variant delta. Pandémie, incendies et inondations catastrophiques, rien ne parvient plus à nous ramener sur terre : de fiers combattants d’ours des cavernes et de tigres aux dents de sabre qui faisaient sinon de nos fil.le.s et nos compagnes du hachis, nous sommes devenus des bavards impénitents et suicidaires.