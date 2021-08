Veille effondrement #35 – Le développement massif de l’IA, par Philippe Soubeyrand

Bonjour Paul,

La concurence s’annonce rude : L’entreprise Tesla d’Elon Musk travaille sur un robot humanoïde

Mais la meilleure stratégie est-elle d’annoncer ses intentions ou bien de les garder au secret ?

Wait and see…

P.J. : Ma réponse

Moi j’y travaille en secret, mais j’annonce quand même. 😉

Retour de P.S.

Votre annonce n’est pas comparable à celle d’Elon Musk qui lui surfe stratégiquement sur la vague en profitant de gros moyens ; je préfère, et de loin, la vôtre (humble et modeste) à la sienne (orgueilleuse et cupide)…



La vôtre repose sur un consortium s’inscrivant dans le cadre de l’appel européen important…

La sienne a un petit arrière goût de contre-offensive suite à la demande d’enquête par des démocrates autour des technologies autonomes de Tesla…

(Oui, en effet, le vent tourne, et il était temps…)

J’ai toujours pensé qu’Elon Musk réussissait toujours en prenant “simplement” de vitesse tout le monde. Il y a tout autour de lui tout une batterie de juristes qui sont pires à mon sens que de “simples” fiscalistes…

Le principe Elon Musk est “simple” : j’écoute, j’entends, je fonce pour dépasser, pendant que vous me balisez le terrain (l’argent n’est donc pas un problème pour tous ces juristes à son service)…

La question en découlant étant celle-ci : combien de temps encore ce petit jeu d’enfant gâté va-t-il bien pouvoir durer, sachant que le nom d’Elon Musk est d’ores et déjà entaché de mines d’or d’Afrique du Sud, d’hydroxychloroquine, d’exil industriel en faveur du Texas et de fermes poignées de mains avec D. Trump ?

Sans parler des Gigatonnes de polluants de toutes sortes que l’industrie Musk, père et fils, génère depuis des décennies ; Tesla propre ? Faites moi rire ! Et SpaceX n’en parlons pas…

Eh ! puis il y a des ingénieurs-chercheurs comme moi, qui observent silécieusement, et de très loin, ce petit jeu de dupes et qui se préparent de manière pragmatique, dans un monde qui aura très bientôt, et plus que jamais, besoin d’eux…

Alors bon. Y aurait-il un plan D ?!

A suivre…

Philippe

ps : je ne vous en ai jamais parlé mais de mon invention découlent deux autres technologies…