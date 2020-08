Covid-19 : La France, pays du tâtonnement opérationnel, par Philippe Soubeyrand

« Aujourd’hui, la situation est suffisamment préoccupante… », Jérôme Salomon, sur France Inter, le 14 août 2020…

C’est ça Jérôme, préparez bien le terrain du monumental fiasco en bande organisée, comprenant l’Etat et vos amis, j’ai nommé les élites françaises, tout en montrant du doigt le comportement relâché absolument insupportable des Français !

Tenez Jérôme ! Rien que pour vous, je vais la refaire autrement : « C’est pas nous ! C’est vous ! »

… et d’ajouter : « Mais non Jérôme ! CE n’est pas nous ! C’est bien vous ! »



Car outre la Chine, d’autres pays comme l’Inde, l’Australie, la Nouvelle Zélande, ont repris le pas sur l’ampleur de la pandémie de Covid-19 en décidant d’une main de fer de confiner rapidement leurs populations concernées ! A l’inverse, la France, pour ne citer qu’elle, notre beau pays donc, opte depuis le début de cette crise sans nom, pour un tâtonnement opérationnel tout « simplement » piteux et honteux, voire odieux, pire même, tant il exacerbe forcément ledit comportement de Français tout « simplement » désorientés, voire fatigués ; comportement que vous décidez donc de montrer du doigt aujourd’hui !

Depuis le début de cette crise, vous ne savez donc que verser en permanence dans la contradiction, trahissant ainsi de vous-même vos propres faiblesses d’ordre stratégique d’un autre âge, enchainant bêtement de vaines tentatives d’immunisation de groupe (la recherche d’un taux optimal de personnes immunisées – 60% disent certains, 70 rétorquent d’autres, bref on en sait encore trop rien), voire de mithridatisation de l’économie française (la recherche d’une certaine résilience/résistance de notre système comprenant notamment l’ensemble de nos services hospitaliers hélas ! sous-dimensionnés par vous au fil des années écoulées), recherchant même une certaine amélioration de notre indice QALY, tout en reversant à nouveau secrètement dans ce malthusianisme crasse que l’on s’efforce de nous cacher depuis toujours (sans doute faites vous cela consciemment par résignation au regard de l’ampleur exponentielle de la surpopulation mondiale en cours), feignant ainsi finalement la seule prise de décision courageuse que vous auriez bel et bien dû prendre face au virus SARS-CoV-2, à savoir en l’absence de vaccin : TOUT STOPPER/CONFINER courant février 2020 pour une durée de l’ordre de 80-90 jours (un trimestre : temps maximum d’incubation + temps maximum avant détection + temps maximum avant guérison + temps maximum de contagion), avec rationnement de la nourriture disponible à l’attention des Français ; tout cela en une seule fois, avec une parfaite coordination/orchestration internationale, le tout dans le sillage de la Chine qui confina quant à elle 77 jours en tout…

Rq. Il s’agit sans doute ici de l’utopie sortie tout droit de l’imaginaire absurde du systémicien que je suis ; systémicien que l’on n’entend pour ainsi dire jamais ; cela promet d’ailleurs pour la suite des affres climatiques qui nous attendent au tournant, voire bien avant…

En attendant, s’il semble fondé que les dirigeants libanais avaient hélas ! abandonné à tort près de 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium sur leur port de Beyrouth en pleine crise économique (écartant ainsi toute suspicion d’attentat par abandon de ladite substance chimique – si si, j’ai vérifié mes sources, ce type d’attentat s’est déjà produit par le passé, exemple : port de Davao City aux Philippines, le 2 avril 2003, 16 morts, 55 blessés), les dirigeants français ont quant à eux troqué leur bon sens et leur raison, contre un substitut pour le moins nauséabond !

Quant à vos injonctions en faveur des gestes barrières et des tests ?! Ce ne sont hélas ! que du bruit inutile !!

– les gestes sociaux sont indispensables dans nos vies de tous les jours, les retenir plus longtemps devient de plus en plus compliqué, voire impossible…

– les masques perdent en efficacité au bout de quelques heures d’utilisation, alors que certaines personnes devront garder leurs masques toute une journée, voire les réutiliseront les jours suivants, sans même les laver, voire les changer…

– les tests ne peuvent présenter un intérêt que si les personnes saines sont ensuite mises à l’écart dans des endroits confinés/protégés de la population non encore testée…

Alors voilà cher Jérôme où nous en sommes vraiment en août 2020, avec désormais l’évidence de la nécessité d’un second décret de confinement de la France qui, à défaut de pouvoir durer tout un trimestre entier celui-ci, ne pourra que prolonger toujours plus loin l’exacerbation à la fois conspirationniste (virus de laboratoire chinois classé P4) et populiste (HYDROXYCHLOROQUINE pour tous) de Français en manque cruel de vérité ; dites merci à tous vos gardiens d’un secret défense pour le moins d’un autre âge lui aussi ! Et si je tiens compte des inégalités de conditions de vie délétères observables désormais entre tous les Français après des décennies d’erreurs politiques ultralibérales accumulées (allez donc réparer tout ça en un « simple » claquement de doigts), je vous promets un avenir des plus sombres et des plus tristes pour l’ensemble de notre pays… Alors s’il vous plaît, cessez de nous prendre toutes et tous pour des ignares en nous tenant de tels discours de parents à enfants, cessez d’entretenir cette dystopie sans nom à la fois piteuse et honteuse, voire même odieuse, et agissez comme il se doit dès maintenant !

A bon entendeur… Les chauves-souris, ce bras droit biologique de la biosphère terrestre que nous avons trop longtemps chassée, exploitée, négligée, polluée, pressée, torturée, vidée… Mais plus maintenant !