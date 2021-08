Veille effondrement #38 – À un lecteur qui écrit « Vous vous trompez régulièrement dans vos prédictions »

D’abord merci, vous auriez pu écrire « souvent ». Vous auriez pu aussi écrire « prophéties » plutôt que « prédictions ». Certains n’hésitant pas.

Je ne fais en effet pas de prophéties : je ne suis pas prophète, mes prédictions ou pronostics ne me sont pas communiqués par le Ciel, je les formule en suivant les principes de la méthode scientifique. Je ne signe pas de textes où il est écrit « nous ne disons pas que nous savons ce que c’est que penser comme un glacier. Nous ne sommes pas sûrs. Nous doutons. Nous nous posons des questions. » Non, entre « scientiste » et « New Age », je choisis sans hésiter « scientiste ». Sigmund Freud était scientiste, Carl Jung était New Age. Je suis un analyste freudien.

Quatre prédictions que j’ai faites :

Une crise des subprimes serait une catastrophe

Un effondrement du système euro serait une catastrophe

Le Brexit serait une catastrophe

L’extinction du genre humain serait une catastrophe

1° Une crise des subprimes serait une catastrophe

Contexte : je suis cadre supérieur dans une banque ; mon contact avec la presse se limite à une radio québécoise. Je n’ai aucun impact prévisible sur la suite des événements.

Formulation que j’adopte : Une crise des subprimes va avoir lieu et ce sera une catastrophe

Résultat : Une crise des subprimes a lieu et c’est une catastrophe

2° Un effondrement du système euro serait une catastrophe

Contexte : je suis chroniqueur aux quotidiens Le Monde et L’Écho. On me consulte, je fais une déclaration à ce sujet devant le Parlement Européen. J’ai un impact sur la suite des événements.

Formulation que j’adopte : Un effondrement du système euro n’aura pas lieu car ce serait une catastrophe

Résultat : l’effondrement n’a pas lieu, la catastrophe est évitée

3° Le Brexit serait une catastrophe

Même contexte qu’en 2°. J’essaie d’influer sur la suite des événements.

Formulation que j’adopte : Le Brexit n’aura pas lieu car ce serait une catastrophe

Résultat : Le Brexit a lieu et c’est une catastrophe (toujours en cours)

4° L’extinction du genre humain serait une catastrophe

Contexte : je suis psychanalyste, j’enseigne l’anthropologie, je fais de la recherche en Intelligence Artificielle. Je n’ai aucun impact prévisible sur la suite des événements.

Formulation que j’adopte : L’extinction du genre humain va avoir lieu et ce sera une catastrophe

Résultat : (sera affiché ici prochainement).