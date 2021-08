Veille effondrement #59 – Qui sont les anti-vax ? réponse à “Richelieu”, par Alexis Toulet

Je pense que “Richelieu” fait une erreur en semblant penser qu’on en apprendra davantage sur les motivations des anti – passe sanitaire en les insultant. Non, la réaction humaine la plus naturelle en réponse à l’insulte est la colère, pas d’exposer de manière claire et argumentée ses raisons !

Partisan décidé du passe sanitaire, je ne peux moi-même répondre à ses questions. Mais j’ai trouvé ce résumé convaincant et mesuré (*) :

Dresser un portrait général des manifestants est une tâche ardue, mais quatre catégories de citoyens mécontents peuvent encore être distinguées. Premièrement, ce sont des gens tout à fait respectueux des lois qui n’ont rien contre la vaccination en tant que telle, mais rejettent la coercition. Ils admettent souvent qu’ils ont eux-mêmes été vaccinés, mais ils craignent une atteinte aux libertés civiles sous prétexte de lutter contre le coronavirus et chérissent le droit de chacun de prendre ses propres décisions concernant sa propre santé. Deuxièmement, ce sont des sceptiques qui pensent que la politique du gouvernement pendant l’épidémie est stratégiquement incorrecte et qui doutent de l’efficacité de la vaccination de masse. Ils appellent à plus d’attention pour trouver des traitements et investir dans le système de santé en refusant de faire confiance aux vaccinations non vérifiées. Troisièmement, ils sont partisans de toutes sortes de théories du complot, du complot des sociétés pharmaceutiques au déni de l’existence du virus en général. Ils sont également très méfiants face à la prolifération des méthodes de contrôle électronique et des technologies numériques. Enfin, le quatrième grand groupe est composé de citoyens qui critiquent le gouvernement en général et Macron personnellement depuis longtemps et pour quelque raison que ce soit. Dans les rangs des manifestants, on peut voir de nombreuses personnes en gilets jaunes comme signe de l’émergence d’une nouvelle résistance au gouvernement actuel, qu’ils appellent la « dictature » sanitaire ou la « tyrannie », sans hésiter dans les expressions.

“Richelieu” n’attaque frontalement que le troisième groupe. Mais c’est l’ensemble des réfractaires au passe sanitaire dont il faut parler.

Et encore une fois, aucun d’entre eux ne mérite d’être insulté. Même ceux qui sont clairement sous l’effet d’une flambée paranoïaque, c’est-à-dire les anti-vaxs et complotistes.

(*) Il s’agit de Republic.ru, média en ligne russophone NON gouvernemental – et intéressant justement dans la mesure où il ne l’est pas 🙂 L’article s’appelle “Regardez et enviez” parce qu’une manifestation de masse qui a lieu sans répression forcenée de la part du gouvernement, même si c’est pour une cause contestable, ça fait plutôt envie vu de Moscou…