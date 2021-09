Vidéo – Les États-Unis à la dérive, à paraître le 10 septembre

Je n’annonce jamais une vidéo, ce qui est normal parce que je décide en général de la faire cinq minutes avant de l’enregistrer. Alors pourquoi annoncer celle-ci ? Parce que je la rumine déjà depuis plusieurs jours, et puis le 10 ce sera la veille du vingtième anniversaire de 9/11, une date dans l’histoire des États-Unis. Je me souviens très bien où j’étais quand j’ai appris la nouvelle : je roulais pour me rendre au travail, sur la Ventura Freeway à la frontière entre Eagle Rock et Pasadena et il y a eu soudain à la radio un bulletin spécial. Tout hésitant, bourré de conditionnels : le journaliste avait peur de se faire engueuler dix minutes plus tard pour avoir sorti de telles énormités : un avion de ligne vient de s’écraser sur l’une des tours jumelles à Manhattan, on voit de la fumée. Et puis les nouvelles sont venues en flot continu : les États-Unis vacillaient sur leur socle.

