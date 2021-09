C’est une coïncidence bien entendu, mais lundi de la semaine dernière et hier, c’est-à-dire mardi de celle-ci, on m’a fait parler devant une caméra, jusqu’à épuisement du sujet. Quatre heures environ dans l’un et l’autre cas. De quoi me demandait-on de parler ? De moi essentiellement.

Aura-t-on l’occasion de voir et d’entendre du coup, deux fois la même chose ? Eh bien, non. Et c’est là qu’est apparu quelque chose de curieux en soi : je serais très étonné s’il y avait même cinq minutes de chevauchement entre les deux.

Comment est-ce possible ?

Lundi dernier, il était question de Paul Jorion anthropologue, et hier de Paul Jorion et la finance.

Schizophrénie ? Je ne sais pas, Docteur, je ne sens rien de bizarre !