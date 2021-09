« Bigger Than Us », « Une fois que tu sais », « I Am Greta » et « Poumon vert et tapis rouge » : des documentaires engagés pour sauver la planète

Le sous-titre de l’article :

Ces films grand public veulent avant tout susciter la curiosité (ou des vocations) chez les plus jeunes spectateurs.

Mon commentaire :

Non, ces films disent : “Père, ne vois-tu pas que je brûle ?”

* Dans L’interprétation des rêves (1900) Freud rapporte le rêve d’un père dont l’enfant est mort et qui dort dans une chambre à côté de celle où le corps repose et où un vieillard veille celui-ci. Le père est réveillé en sursaut par un cauchemar : la voix de son fils criant “Père, ne vois-tu pas que je brûle ?” Il constate alors que le vieillard s’est endormi et ne s’est pas aperçu qu’un cierge est tombé mettant le feu au linceul.