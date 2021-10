Rions un peu : Il est toujours rassurant d’apprendre que la question est en de bonnes mains

Je suis en train de lire le dossier que l’équipe d’Intelligence Artificielle dont je fais désormais partie déposera demain auprès du Conseil Européen pour l’Innovation.

Un paragraphe au contenu particulièrement ambitieux me conduit à me souvenir de mon affirmation qu’il ne reste plus d’obstacle majeur à franchir en IA et à me demander si elle n’était pas quelque peu « péremptoire », pour reprendre les termes d’un commentateur ici : « Pas une mince affaire », me dis-je.

Il est toujours rassurant cependant d’apprendre que la question est en de bonnes mains, ce qui est mon cas au moment où j’aboutis à la dernière phrase du paragraphe :

The contribution of Professor Paul Jorion will be particularly relevant in understanding and describing in mathematical terms the Freudian metapsychological model…

Merci pour votre confiance les amis, je ferai tout pour être à la hauteur de votre très flatteuse attente !